Первое число больше второго на 10.Найдите эти числа, если их произведение равно 56.

Алгебра
Первое число больше второго на 10.Найдите эти числа, если их произведение равно 56.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое число 33 второе 23
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