Разобрать по составу слово кофейку

Русский язык
Разобрать по составу слово кофейку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Коф-корень, ейк суффикс и у окончание, основа кофейк
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