Облака тают поднимаясь в высокое небо.по главным членам разбор

Русский язык
Облака тают поднимаясь в высокое небо.по главным членам разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облака тают, поднимаясь в высокое небо. облака - подлежащее, выраженное существительным именительного падежа. тают - сказуемое, глагол. поднимаясь в высокое небо - обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом (деепричастие поднимаясь - показатель суффикс "я")
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