Образ моего современника эссе

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Как известно, движение-это жизнь, а жизнь-это движение. Она не останавливается ни на секунду, все в ней меняется и развивается. Многие из этих изменений происходят по воле людей. И главным движением прогресса всегда выступает молодежь. Действительно, кому же, как не молодым, решать мировые проблемы, продолжать жизнь и делать ее лучше. Им нужно получать образование и устраиваться на работу, воспитывать детей и содержать стариков. Делать все это очень не просто, и молодежь встречает на своем пути много препятствий. Поэтому, часто случается так, что юноши и девушки, призванные решать различные проблемы, сами страдают вследствие своих поступков. Для того, чтобы активно строить свою жизнь, человек должен иметь здоровые тело и душу, но сохранить здоровье и разум в наше время очень не просто, особенно молодежи. Согласитесь, что трудно удержаться когда «добрые» друзья предлагают вам стакан вина или сигарету. Попробовал раз, другой… и наступило привыкание, зависимость. Дальше идут наркотики, стремление добыть денег на очередную дозу, развал семьи, преступления, заражение ВИЧ и в итоге - смерть, мучительная и ужасная. Только человек с очень сильным характером, способен сказать «нет» , практически полностью застрахован от этой болезни. Менее коварная, на первый взгляд, но очень опасная на самом деле зависимость компьютерная. Казалось бы, что в этом опасного – играет человек в «стрелялки» или целый день сидит в Интернете. Но, делая это, он затягивается в виртуальный мир и отрывается от реального. В то время, когда окружающие заводят семьи, общаются, активно отдыхают, зависимый человек тратит время в пустую и портит свое здоровье. Еще одна проблема, которая требует внимания – это молодежные субкультуры. Увеличивается количество неформалов - эмо, панки, готы. Они не признают прав других людей, никого е уважают, устраивают беспредел, грабят, убивают, совершают суициды. Несмотря на искушения, некоторые подростки остаются достаточно стойкими. Человек, который воспитывался в нормальной семье, хорошо учился в школе, имел и имеет много увлечений, никогда не станет наркоманом, алкоголиком или преступником. Наибольшей опасности подвергаются дети из неблагополучных семей и те, кого в школьные годы часто унижали. У такого человека появляется ненормально сильное желание самоутвердиться, и он делает это за счет других людей, либо уничтожая свои тело и душу. К сожалению, этой болезнью заражаются иногда вполне нормальные дети. Ведь современная молодежная культура не может воспитать нормально, полноценного человека. Классическую музыку находят скучной, книги не читают, а музеи и картинные галереи обходят десятой дорогой. Но, на самом деле, не все так грустно. Проблемы создаются людьми, а значит, могут и решаться ими же. Для этого нужно, прежде всего, работать над созданием крепкой семьи, причем активное участие в этом должно принимать государство. Необходимо с младенчества правильно воспитывать и развивать ребенка, приобщая его к мировой и национальной культуре. И в школе учителя не должны относиться к своему делу как к скучной обязанности. Учитель должен любить детей, быть патриотом своей страны, искренним и открытым человеком. Тогда он станет примером для детей, и он будут уважать его мнение и совет. Важна в деле формирования личности человека и дружба – настоящая, крепкая, верная. К совету хорошего друга человек всегда прислушается, друзья помогут попавшему в беду вернуться к нормальной счастливой жизни. Любовь – чувство, способное перевернуть весь мир. Несмотря на то, что она редко бывает вечной, она, тем не менее, существует на самом деле. И человек, который любит, никогда не станет наркоманом или преступником. Что же касается проблем войн и межнациональных конфликтов, ее на самом деле очень легко решить. Давайте же, все вместе, сообща, встанем на защиту мира, счастья, благополучия, дружбы любви! Вместе мы сила! Вместе мы можем все!