Образец: Дуб ( что такое ?) - дерево . Дуб ( какой? ) могучий . Дуб ( каков ? ) могуч. : ранн??я осень ,дни тихие солнечные ,небо над головой голубое ,полдни светлы и погожи ,воздух прозрачен , даль чиста и светла , ночи прохла...
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Образец: Дуб ( что такое ?) - дерево . Дуб ( какой? ) могучий . Дуб ( каков ? ) могуч. : ранн??я осень ,дни тихие солнечные ,небо над головой голубое ,полдни светлы и погожи ,воздух прозрачен , даль чиста и светла , ночи прохладны ,природа осенью - красота : помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(что) осень (какая) ранняя, дни (какие?) тихие, дни (какие) солнечные . (что) Небо (где) над головой , небо (какое) голубое, (что) полдни (каковы?) светлы, полдни (каковы) погожи, (что) воздух (каков) прозрачен, (что) даль (какова?) чиста и (какова) светла. (что) ночи (каковы?) прохлданы . (что) природа. Природа это(что такое?) -это красота. природа (когда?) осенью
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