Образу и запиши словосочитание образец горчица-горчичный соус.Молоко,клубника,сливки,огурецогурец,ежевика,овощи,яблоко.
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Образу и запиши словосочитание образец горчица-горчичный соус.Молоко,клубника,сливки,огурецогурец,ежевика,овощи,яблоко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоко-молочный йогурт,ежевика-ежевичный сок, овощи- овощной салат, яблоко-яблочное варенье,сливки- домашние сливки, огурцы-вкусные огурцы
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