Образуй и запиши однокоренные глаголы с приставкой с понаблюдай как они в них про??зносится лепить лепить беречь клеить сделать Дунуть лететь просить бежать есть ходить в Мастере дать бегать Определи На какие вопросы отвечают э...
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Образуй и запиши однокоренные глаголы с приставкой с понаблюдай как они в них про??зносится лепить лепить беречь клеить сделать Дунуть лететь просить бежать есть ходить в Мастере дать бегать Определи На какие вопросы отвечают эти глаголы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слепить сберечь склеить сделать сдуть слететь спроситьсбежать съесть сходить смастерить сдать сбегать Глаголы отвечают на вопрос - что сделать? - совершенный вид
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