Образуй и запиши однокоренные глаголы с приставкой с понаблюдай как они в них про??зносится лепить лепить беречь клеить сделать Дунуть лететь просить бежать есть ходить в Мастере дать бегать Определи На какие вопросы отвечают э...

Русский язык
Образуй и запиши однокоренные глаголы с приставкой с понаблюдай как они в них про??зносится лепить лепить беречь клеить сделать Дунуть лететь просить бежать есть ходить в Мастере дать бегать Определи На какие вопросы отвечают эти глаголы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слепить  сберечь склеить   сделать сдуть    слететь спроситьсбежать съесть сходить  смастерить   сдать сбегать  Глаголы отвечают на вопрос - что сделать? - совершенный вид
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