Образуй и запиши однокоренные глаголы с приставкой с понаблюдай как они в них про??зносится лепить лепить беречь клеить сделать Дунуть лететь просить бежать есть ходить в Мастере дать бегать Определи На какие вопросы отвечают э...

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Образуй и запиши однокоренные глаголы с приставкой с понаблюдай как они в них про??зносится лепить лепить беречь клеить сделать Дунуть лететь просить бежать есть ходить в Мастере дать бегать Определи На какие вопросы отвечают эти глаголы

Автор: Гость