Образуй и запиши слова с суффиксами -оньк-, -еньк-.Какие оттенки значений они прида??т? Речка , внучка , дочка, Маша, Катя, Петя, Алёша , рыжий , красивый , малый , синий , кудрявый , хороший , красный , сладкий , узкий , мокр...

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Образуй и запиши слова с суффиксами -оньк-, -еньк-.Какие оттенки значений они прида??т? Речка , внучка , дочка, Маша, Катя, Петя, Алёша , рыжий , красивый , малый , синий , кудрявый , хороший , красный , сладкий , узкий , мокрый , тёплый , сухой , мягкий , лёгкий , плохой .

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