Образуй и запиши слова с суффиксами -оньк-, -еньк-.Какие оттенки значений они прида??т? Речка , внучка , дочка, Маша, Катя, Петя, Алёша , рыжий , красивый , малый , синий , кудрявый , хороший , красный , сладкий , узкий , мокр...

Русский язык
Образуй и запиши слова с суффиксами -оньк-, -еньк-.Какие оттенки значений они прида??т? Речка , внучка , дочка, Маша, Катя, Петя, Алёша , рыжий , красивый , малый , синий , кудрявый , хороший , красный , сладкий , узкий , мокрый , тёплый , сухой , мягкий , лёгкий , плохой .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Реченька,внученька,доченька,Машенька,Катенька,Петенька,Алёшенька,рыженький,красивенький,маленький,синенький,кудрявенький,хорошенький,красненький,сладенький,узенький,мокренький,тепленький,сухенький,мягкенький,легкенький,плохенький. Слова ,имеют,уменьшительно-ласкательное значение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какие растения предпочитают расти на свету ель береза кислица ,очиток
Ответить
История
Вспоините о предшествующих попытках России получить выход к Балтийскому морю.Можно ли было решить эту задачу мирным,дипломатическим путём?С меня пи...
Ответить
Русский язык
И ты услышишь мамин голос(число ,лицо)
Ответить
Литература
"Что значит быть счастливым?" По рассказу А.И. Куприна "Куст Сирени" Небольшое сочинение,пожалуйста!!!!!!
Ответить
Информатика
Даю 40 баллов за понятный ответ. Дано натуральное число n, вычислить: p=(1-1/2)(1-1/4)(1-1/6)x...x(1-1/2n)
Ответить