Образуй от данных имен существительных существительные с уменьшительно ласкательным значением выбери подходящий суффикс: ок,ик,ушк,юшк,оньк,еньк, ечк,чик,к яблоко лимон трава поле Оля кокос дочка друг нос.
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Образуй от данных имен существительных существительные с уменьшительно ласкательным значением выбери подходящий суффикс: ок,ик,ушк,юшк,оньк,еньк, ечк,чик,к яблоко лимон трава поле Оля кокос дочка друг нос.
Ответ(ы):
Гость:
Яблонько,лимончик,травушка,полюшко,Олечка,кокосик,доченька,дружок,носик
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