Образуй от данных имен существительных существительные с уменьшительно ласкательным значением выбери подходящий суффикс: ок,ик,ушк,юшк,оньк,еньк, ечк,чик,к яблоко лимон трава поле Оля кокос дочка друг нос.

Русский язык
Образуй от данных имен существительных существительные с уменьшительно ласкательным значением выбери подходящий суффикс: ок,ик,ушк,юшк,оньк,еньк, ечк,чик,к яблоко лимон трава поле Оля кокос дочка друг нос.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Яблонько,лимончик,травушка,полюшко,Олечка,кокосик,доченька,дружок,носик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение и найдите его значение: 1)а+2/4+3а-1/3+а-2/2 при а=-2; 2)2b+3/4+b-1/2+3/4 при b=-3; 3)4а-1/3-2а+3/6-1/6 при а=5
Ответить
Математика
Как Можно назвать 1/4 дробь????
Ответить
Математика
Запиши двузначные числа, при делении которых на 3 применяется равенство 18:3=6.
Ответить
Математика
Найти число а ,если 60% от а на 20 больше,чем 7\15 от а.
Ответить
Русский язык
Заменить именем существительным Человек который льстит подхалимничает
Ответить