Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени. Выпишите их в ??ва столбика 1) причастия с суффиксом ем 2) причастия с суффиксом им . Составьте по два предложения с причастия из обеих групп

Русский язык
Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени. Выпишите их в ??ва столбика 1) причастия с суффиксом ем 2) причастия с суффиксом им . Составьте по два предложения с причастия из обеих групп
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастия,  обозначающие  признак  предмета,  над  которым     произведено  или  производится  действие,  называются  страдательными:                    рассыпанные  ягоды  –  ягоды,  которые  кто  –  то  рассыпал,                    распаханное  поле  –  поле,  которое  кто-то  распахал.     
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