Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени. Выпишите их в ??ва столбика 1) причастия с суффиксом ем 2) причастия с суффиксом им . Составьте по два предложения с причастия из обеих групп
Русский язык
Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени. Выпишите их в ??ва столбика 1) причастия с суффиксом ем 2) причастия с суффиксом им . Составьте по два предложения с причастия из обеих групп
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастия, обозначающие признак предмета, над которым произведено или производится действие, называются страдательными: рассыпанные ягоды – ягоды, которые кто – то рассыпал, распаханное поле – поле, которое кто-то распахал.
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