Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени. Выпишите их в ??ва столбика 1) причастия с суффиксом ем 2) причастия с суффиксом им . Составьте по два предложения с причастия из обеих групп

Русский язык

Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени. Выпишите их в ??ва столбика 1) причастия с суффиксом ем 2) причастия с суффиксом им . Составьте по два предложения с причастия из обеих групп

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