Запиши словосочетания. установи связи между словами Определи падеж имен существительных Выдели в них окончания народное искусство книга об искусстве к искусному живописцу при искусном живописце художественная галерея в художест...
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Запиши словосочетания. установи связи между словами Определи падеж имен существительных Выдели в них окончания народное искусство книга об искусстве к искусному живописцу при искусном живописце художественная галерея в художественную галерею на выставке пейзажи портреты и натюрморты восхищены пейзажем портрета и натюрморта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) народное искусствО ( Им.п) 2) книгА об искусствЕ (Им.п, Пред.п)3) к искусному живописцУ (Дат.п)4) при искусном живописцЕ (Пред.п)5) художественная галереЯ (Им.п)6) в художественную галереЮ (Вин.п)7) на выставкЕ пейзажИ, портретЫ и натюрмортЫ (Им.п., Им.п., Им.п.)8) Восхищены пейзажЕМ портретА и натюрмортА (Тв.п., Род.п., Род.п.) Большой буквой в конце существительных обозначены окончания, в скобках падежи по порядку существительных в предложении
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