Составтье текст-рассуждения на одну из тем: почему некоторые сказки называются волшебными

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Составтье текст-рассуждения на одну из тем: почему некоторые сказки называются волшебными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волшебной сказка называется потому, что в ней есть чудо, волшебство. В сказе присутствуют все признаки волшебной сказки: 1) зачин - В некотором царстве, в некотором государстве.. . 2) сказочный сюжет - слыхал царь, что за тридевять земель, в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой.. . 3) троекратное повторение : три сына и три раза повтор "Направо поедешь — себя спасать, коня потерять. Налево поедешь — коня спасать, себя потерять. Прямо поедешь — женату быть" 4) положительные и отрицательные герои - Иван-царевич и Баба-Яга 5) сказочные герои - Баба-Яга, ибушка на курьих ножках 6.волшебные предметы-молодильные яблокм, живая вода 7) чудесные превращения 8) добро побеждает зло
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