Сколько 1/16 частей в каждой из дробей: 1/2 1/4 1/8?
Математика
Сколько 1/16 частей в каждой из дробей: 1/2 1/4 1/8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числитель и знаменатель каждой дроби надо умножить на такое число чтобы в знаменателе получилось 16, тогда то что получится в числителе будет ответом 1/2=8/16 8 частей 1/4=4/16 4 части 1/8=2/16 2 части
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