Для приготовления маринада для огурцов надо 1 литр воды требуется 14 г лимонной кислоты лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г какое наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 4 литров маринада

Математика
Для приготовления маринада для огурцов надо 1 литр воды требуется 14 г лимонной кислоты лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г какое наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 4 литров маринада
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 4 литра маринада требуется 4*14=56 грамм лимонной кислоты 56=5*10+6           получилось 5 пакетов по 10 г и еще надо 6 г, значит потребуется 6 пакетов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выделить корень в словах полжение сложение предложение слогаемое изложение
Ответить
Литература
В названиии какого дерева содержится призыв о помощи?
Ответить
Литература
Гуси-лебеди составьте рассказ о девочке ответь на вопрос а чем ещё хотя бы ты спро??ить кратко
Ответить
Математика
Помогите срочно !очень надо!!!!!
Ответить
Қазақ тiлi
Нужно составить ответы на вопросы диалога ( ответить нужно предложением, а не одним словом) пожалуйста, помогите! Буду очень благодарна
Ответить