Для приготовления маринада для огурцов надо 1 литр воды требуется 14 г лимонной кислоты лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г какое наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 4 литров маринада

Математика

Для приготовления маринада для огурцов надо 1 литр воды требуется 14 г лимонной кислоты лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г какое наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 4 литров маринада

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