Для приготовления маринада для огурцов надо 1 литр воды требуется 14 г лимонной кислоты лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г какое наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 4 литров маринада
Математика
Для приготовления маринада для огурцов надо 1 литр воды требуется 14 г лимонной кислоты лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г какое наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 4 литров маринада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 4 литра маринада требуется 4*14=56 грамм лимонной кислоты 56=5*10+6 получилось 5 пакетов по 10 г и еще надо 6 г, значит потребуется 6 пакетов
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Литература
Математика