Гуси-лебеди составьте рассказ о девочке ответь на вопрос а чем ещё хотя бы ты спро??ить кратко

Гость: Гость:

Родители уходят на работу, велев дочке не ходить со двора и беречь младшего братца. Но девочка сажает братца под окошком, а сама бежит на улицу. Гуси-лебеди тем временем уносят братца на крылышках. Сестра бежит догонять гусей-лебедей. По дороге она встречает печку, яблоню, молочную речку — кисельные берега. У них девочка спрашивает о братце, но печка просит ее отведать пирожка, яблоня — яблочка, речка — киселька с молоком. Привередливая девочка не соглашается. Она встречает ёжика, который указывает ей дорогу. Приходит к избушке на курьих ножках, заглядывает туда — а там Баба Яга и братец. Девочка уносит братца, а гуси-лебеди летят за нею в погоню. Девочка просит речку спрятать ее и соглашается поесть киселька. Потом ее прячет яблонька, причём приходится девочке поесть лесного яблочка, затем она прячется в печке и ест ржаной пирожок. Гуси не видят ее и улетают ни с чем. Девочка с братцем прибегают домой, а тут как раз отец с матерью приходят.