Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полтаки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на турбазе полато и сколько домиков, если всего отдыхают 70 человек
Математика
Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полтаки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на турбазе полато и сколько домиков, если всего отдыхают 70 человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-домиков 2х-в палатках живут 4х-в домиках живут 70чел.вместе 25 дом.и палат. х+2х+4х=70 7х=70 х=70:7 х=10 -домиков 25-10=15-палаток 10*4=40чет 15*2=30чел 40+30=70 чел.вместе на тур базе
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Я забыл как решать на проценты задачи: На тур базе есть полатки и домики: 25 штук. В ??аждом доме живут по 4 чела а в полатке по 2. Сколько на тур...