Y=-2x в квадрате +8-13

Математика
Y=-2x в квадрате +8-13
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Гость:
Нет решения, так как дискриминант меньше нуля
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