Правильный треугольный пирамида стены 4 см и 8 см .Высота пирамиды корень из 10 см . Надо наитти область ) ответ должен быть [60корень2 см ^2]

Алгебра

Правильный треугольный пирамида стены 4 см и 8 см .Высота пирамиды корень из 10 см . Надо наитти область ) ответ должен быть [60корень2 см ^2]

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