Правильный треугольный пирамида стены 4 см и 8 см .Высота пирамиды корень из 10 см . Надо наитти область ) ответ должен быть [60корень2 см ^2]
Алгебра
Правильный треугольный пирамида стены 4 см и 8 см .Высота пирамиды корень из 10 см . Надо наитти область ) ответ должен быть [60корень2 см ^2]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно сторона основания=4см, боковое ребро=8см V=1/3SH S=a^2√3/4, в основании правильный треугольник! S=4^2 *√3) /4=4√3(cm^2) V=1/3*4√3*√10=4/3√30(cm^3 задачу правильно напишите! Что за область?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Биология