Признаки перелома позвоночника Срочнооо
Биология
Признаки перелома позвоночника Срочнооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильная боль в спине в момент травмы или сразу после неё;боль в спине отдаёт в руки или ноги;слабость и онемение рук или ног;ограничение подвижности позвоночника;болезненность при надавливании по оси позвоночника;опоясывающие боли в животе;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Английский язык
Английский язык
Перевидите на русский 1) Do you live in a flat or in a house? 2) How many rooms have you got? 3) Have you got a room of your own? 4) Is yo...