Признаки перелома позвоночника Срочнооо

Биология
Признаки перелома позвоночника Срочнооо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сильная боль в спине в момент травмы или сразу после неё;боль в спине отдаёт в руки или ноги;слабость и онемение рук или ног;ограничение подвижности позвоночника;болезненность при надавливании по оси позвоночника;опоясывающие боли в животе;
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