Признаки перелома позвоночника Срочнооо

Гость: Гость:

Сильная боль в спине в момент травмы или сразу после неё;боль в спине отдаёт в руки или ноги;слабость и онемение рук или ног;ограничение подвижности позвоночника;болезненность при надавливании по оси позвоночника;опоясывающие боли в животе;