Перевидите на русский 1) Do you live in a flat or in a house? 2) How many rooms have you got? 3) Have you got a room of your own? 4) Is your room big or small?
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Перевидите на русский 1) Do you live in a flat or in a house? 2) How many rooms have you got? 3) Have you got a room of your own? 4) Is your room big or small?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты живешь в квартире или в доме? 2) сколько комнат у вас? 3) у тебя есть своя комната? 4) ваша комната большая или маленькая?
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