В каком городе жил Перикл,почему этот город он назвалт,,школой всей Эллады

История
В каком городе жил Перикл,почему этот город он назвалт,,школой всей Эллады
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Афины, Перикл очень любил архитектуру и искусство , а в Афинах было очень много красивых построек и скульптур, а так-же в этом городе стоит очень красивый афинский акрополь
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