Желтовская,калинина 3класс русский язык.упражнение 38стр51.какие имена существ. можно записать?укажи их род.(...ка,.. ца,.. ко,... то,... це,....цо.)

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Желтовская,калинина 3класс русский язык.упражнение 38стр51.какие имена существ. можно записать?укажи их род.(...ка,.. ца,.. ко,... то,... це,....цо.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"ка" Родинка-ж. р.,  рыбка-ж. р. "ца" Курица-ж. р., учительница-ж. р. "ко" Личико-ср. р. "то" Золото-ср. р. "це" (на) Лице-ср. р., солнце-ср. р. "цо" Кольцо-ср. р.
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