Желтовская,калинина 3класс русский язык.упражнение 38стр51.какие имена существ. можно записать?укажи их род.(...ка,.. ца,.. ко,... то,... це,....цо.)

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Желтовская,калинина 3класс русский язык.упражнение 38стр51.какие имена существ. можно записать?укажи их род.(...ка,.. ца,.. ко,... то,... це,....цо.)

Автор: Гость