Помогите х+23=41 35+у=74 85+z=97

Математика
Помогите х+23=41 35+у=74 85+z=97
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+23=41 х=41-23 х=18 35+у=74 у=74-35 у=39 85+z=97 z=97-85 z=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Предмет логика: 7. Табличным способом обоснуйте правильность вывода: Если вор – карманник, то он не домушник. Если он не домушник, то он на учете...
Ответить
Математика
Решите уравнения; .(х-17)+24=432
Ответить
Алгебра
Срочно! 8 классс Пж помогите дам 54 балла за лучший ответ!
Ответить
Русский язык
Прочитайте."соберите" из слов две скороговорки.<br />Перепел,Тимошка,перепёлку,и,перепелят,Трошке,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребя...
Ответить
Литература
Придумай рифму к слову СКУЧАТЬ. Сочини стихотворение -- совет всем детям из 4 стро??, используя эту рифму. СРОЧНО помогите пж в 10:50 уже не пр...
Ответить