Помогите х+23=41 35+у=74 85+z=97
Математика
Помогите х+23=41 35+у=74 85+z=97
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+23=41 х=41-23 х=18 35+у=74 у=74-35 у=39 85+z=97 z=97-85 z=12
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