Прочитайте."соберите" из слов две скороговорки.lt;br /gt;Перепел,Тимошка,перепёлку,и,перепелят,Трошке,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребят,крошки.
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Прочитайте."соберите" из слов две скороговорки.lt;br /gt;Перепел,Тимошка,перепёлку,и,перепелят,Трошке,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребят,крошки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал от ребят.Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки.
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