20 БАЛЛОВ ДАЮ Упростите выражение (УМОЛЯЮ ХЭЛП, ___ - это дробная черта, ...-просто чт??бы расстояние было) 1) 3x + 2y ...4x-y ...2x+y _______+ ____- _____ 10c .........10c ...... 10c 2) 5a-1 .....7a-8 ... 9a+7 _______- ...

Алгебра

20 БАЛЛОВ ДАЮ Упростите выражение (УМОЛЯЮ ХЭЛП, ___ - это дробная черта, ...-просто чт??бы расстояние было) 1) 3x + 2y ...4x-y ...2x+y _______+ ____- _____ 10c .........10c ...... 10c 2) 5a-1 .....7a-8 ... 9a+7 _______- ___ -_____ 14a ......... 14a.. 14a 3) 5c-7 ... 6c-1 ... (-c-2) ______ + _____ - ____ 16c-8 .....16c-8 16c-8 4) 9y+4 ...7y-16 ....... 6y-4 _______- _____ +______ 3y+6 .........3y+6... ...3y+6

Автор: Гость