Повар посолил суп солью. У Мальвины кудрявые локоны. Стены больницы покрасили бел??й краской. Бабушка продавала солёные соленья. Очень сильно кричали чайки на море. Найдите в тексте личные слова Исправьте предложения Запиши пре...
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Повар посолил суп солью. У Мальвины кудрявые локоны. Стены больницы покрасили бел??й краской. Бабушка продавала солёные соленья. Очень сильно кричали чайки на море. Найдите в тексте личные слова Исправьте предложения Запиши предложения которые у тебя получилось слова с ь иезавели для персона
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