10-11 предложений про рысь

Гость: Гость:

Рысь красивая и грациозная кошка. Лапами она передвигается так тихо что её почти неслышно . Что бы поймать животное она стоит на дереве , и нападает сверху на животное . Рыси очень великолепные кошки , они обитают в за снеженных горных склонов и лесах . Рыси бывают разного окраса серого , рыжего , пятнистого цвета. На кончиках ушей у рыся черные кисточки , шерсть густая .