Прямые АD и ВС пересекаются в точке О. внутри угла АОВ взята точка М , а внутри угла COD -точка К. АОВ=80 , МОВ=30 .KOD=40 а)Найдите углы АОМ и СОК . б) являются ли углы МОВ и СОК вертикальными ?

Геометрия
Прямые АD и ВС пересекаются в точке О. внутри угла АОВ взята точка М , а внутри угла COD -точка К. АОВ=80 , МОВ=30 .KOD=40 а)Найдите углы АОМ и СОК . б) являются ли углы МОВ и СОК вертикальными ?
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Гость:
Смотри вложение, там есть рисунок и все понятно)
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