Прямые АD и ВС пересекаются в точке О. внутри угла АОВ взята точка М , а внутри угла COD -точка К. АОВ=80 , МОВ=30 .KOD=40 а)Найдите углы АОМ и СОК . б) являются ли углы МОВ и СОК вертикальными ?
Геометрия
Прямые АD и ВС пересекаются в точке О. внутри угла АОВ взята точка М , а внутри угла COD -точка К. АОВ=80 , МОВ=30 .KOD=40 а)Найдите углы АОМ и СОК . б) являются ли углы МОВ и СОК вертикальными ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри вложение, там есть рисунок и все понятно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Составьте связный текст в нём обязательно должны присутствовать слова: Обычай, ритуал ,обряд ,нормы права ,нормы морали ,религия ( помогите срочно)!!!
Русский язык
Русский язык