Составьте связный текст в нём обязательно должны присутствовать слова: Обычай, ритуал ,обряд ,нормы права ,нормы морали ,религия ( помогите срочно)!!!

Обществознание
Составьте связный текст в нём обязательно должны присутствовать слова: Обычай, ритуал ,обряд ,нормы права ,нормы морали ,религия ( помогите срочно)!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого народа своя религия ,свои обряды,обычаи . них свои нормы морали .И каждый из них имеет нормы права. вроде так ))
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