X=100-50t+10t^2 определить ускорение.

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В общем виде уравнение движения с постоянным ускорением записывается в виде: S = S₀ + v₀t + at²/2, где S - пройденный путь, S₀ - начальное положение, v₀ - начальная скорость, a - ускорение Приравниваем оба уравнения: S₀ + v₀t + at²/2 = 100 - 50t + 10t² Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях t, получаем: S₀ = 100 v₀ = -50 a/2 = 10 a = 20 Ответ: ускорение равно 20. (Указать единицы измерения - м/с², см/с², и т.д. мы не можем, поскольку они не заданы в условиях задачи)