Помогите написать 5-6 предложений на тему этикет за столом в китае или где нибудь, на казахском языке. пожалуйста. только не в переводчике

Қазақ тiлi

Помогите написать 5-6 предложений на тему этикет за столом в китае или где нибудь, на казахском языке. пожалуйста. только не в переводчике

Автор: Гость