Помогите написать 5-6 предложений на тему этикет за столом в китае или где нибудь, на казахском языке. пожалуйста. только не в переводчике
Қазақ тiлi
Помогите написать 5-6 предложений на тему этикет за столом в китае или где нибудь, на казахском языке. пожалуйста. только не в переводчике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только в переводчике)))
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