Спишите, расставляя ударения и распределяя существительные по рубрикам таблицы одушевлённые и неодушевлённые: Алфавит, агентство, партер, шофёр, документ, километр, хозяева, столяр, магазин, дефис, квартал, портфель, инструмен...
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Спишите, расставляя ударения и распределяя существительные по рубрикам таблицы одушевлённые и неодушевлённые: Алфавит, агентство, партер, шофёр, документ, километр, хозяева, столяр, магазин, дефис, квартал, портфель, инструмент, свёкла, случай, изобретение, гражданство, ходатайство.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
шофер, хозяева,столяр. алфавит, агенство, партер, документ, километр, магазин, дефис, квартал, портфель, инструмент, свёкла, случай, изобретение, гражданство, ходатайство
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