Помоните 413 номер спасибо
Математика
Помоните 413 номер спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+23=41 x=41-23 x=18 27+y=74 y=74-27 y=будет цифра
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