Помогите, пожалуйста! Напряжение между облаками во время грозы 10000 кВ. Сколько эл??ктронов проходит между облаками, если при этом выполняется работа 0,16 Дж? Допоможіть, будь ласка! Напруга між хмарами під час грози 10000 ...

Физика
Помогите, пожалуйста! Напряжение между облаками во время грозы 10000 кВ. Сколько эл??ктронов проходит между облаками, если при этом выполняется работа 0,16 Дж? Допоможіть, будь ласка! Напруга між хмарами під час грози 10000 кВ. Скільки електронів проходить між хмарами, якщо при цьому виконується робота 0,16 Дж?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=q*U q=A/U=0,16/10^4=0,16*10^-4 Кл N=q/e=0,16*10^-4/1,6*10^-19=10^14
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