Прочитай тезис подбери к нему доказательство. Продумай их последовательность. З??анье истинный клад .(Абай)
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Прочитай тезис подбери к нему доказательство. Продумай их последовательность. З??анье истинный клад .(Абай)
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Гость:
Доказательства: Без знаний я бы сейчас не написал бы ответ. Без знаний мы бы не развились до такого прогресса. Без знаний мы бы никогда не вышли бы из каменного века.
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