Какие по конструкции смесители установлены у вас дома

Технология
Какие по конструкции смесители установлены у вас дома
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Автор: Гость
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Гость:
Дерево,кровля Вот такие
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