6 класс , задачи сложные , ТЕМА: длина окружности , площадь круга . 1 задача Сколько ??аров радиусом 2 см войдет в коробку имеющую форму куба с ребром 20 см. 2 задача Радиус колеса машины 37,5 см . машина едет по шоссе с так...
Математика
6 класс , задачи сложные , ТЕМА: длина окружности , площадь круга . 1 задача Сколько ??аров радиусом 2 см войдет в коробку имеющую форму куба с ребром 20 см. 2 задача Радиус колеса машины 37,5 см . машина едет по шоссе с такой скоростью , что каждую минуту колеса делают 400 оборотов , найдите скорость машины в КМ/Ч ответ этой задачи должен быть такой :56,52 км / ч написано сзади ) задача 3 Часы показывают 2 ч 25 мин . Найдите градусную меру угла между часовой и минутной стрелками часов. ОТвет задачи таков : 77,5 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 20/4=5 шаров в каждом направлении(длина, ширина, высота)5*5*5=125 всего шаров. 2) Длина окружности колеса = 2*3,14*37,5 = 235,5 см. В минуту он проходит - 235,5*400 = 94200 см/мин скорость, переводим 942 м * 60 мин = 56520 м/ч = 56, 52 км/ч. 3)
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