Алгебра 8 класс.Решите пжалста

Алгебра
Алгебра 8 класс.Решите пжалста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишешь косинус в синусе  , ответ напиша 2 и 2 там синусика в попитике ответ 5 синус в конисунуке ответ 15 , 6 , ответы правельные )
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