Сколько государств расположено приблизительно на материке Евразия?

Окружающий мир
Сколько государств расположено приблизительно на материке Евразия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка или Австралия
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