Для чего нужны разные времена года?

Окружающий мир
Для чего нужны разные времена года?
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Автор: Гость
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Гость:
Для того чтобы человеку было не холодно не жарко 
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