Для чего нужны разные времена года?
Окружающий мир
Для чего нужны разные времена года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтобы человеку было не холодно не жарко
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