Нужно найти слова ошибки в строчках:Я в детстве не раз ушибался-И йога в бутылке боялся. Лег петух поспать немножко-шпорами закрыл окошко. Хватает слону и уменья, и опыта едой разживаться при помощи робота.
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Нужно найти слова ошибки в строчках:Я в детстве не раз ушибался-И йога в бутылке боялся. Лег петух поспать немножко-шпорами закрыл окошко. Хватает слону и уменья, и опыта едой разживаться при помощи робота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибался шторами (вроде-бы все)
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