Как решить задачу качок проволки 94м разрезали на 3 части так что длина первой част?? 19м а длина 2 части на 5м больше чем длина третьей части найдите длину каждой части

Математика

Как решить задачу качок проволки 94м разрезали на 3 части так что длина первой част?? 19м а длина 2 части на 5м больше чем длина третьей части найдите длину каждой части

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