Как решить задачу качок проволки 94м разрезали на 3 части так что длина первой част?? 19м а длина 2 части на 5м больше чем длина третьей части найдите длину каждой части

Математика
Как решить задачу качок проволки 94м разрезали на 3 части так что длина первой част?? 19м а длина 2 части на 5м больше чем длина третьей части найдите длину каждой части
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина третьей части-х длина второй-х+5 длина первой-19 х+х+5+19=94 2х+24=94 2х=94-24 2х=70 х=70÷2 х=35(м)-длина третьей части 35+5=40(м)-длина второй части Ответ:19м,40м,35м
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