маленький рассказ о эзопе

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Эзоп – полумифический древнегреческий баснописец, живший в VI веке до н. э. Его считают основоположником жанра басни; по его имени названа иносказательная манера выражения мыслей, которой пользуются до наших дней, - эзопов язык.Сегодня доподлинно неизвестно, существовал на самом деле такой автор басен или же они принадлежали разным лицам, а образ Эзопа - собирательный. Сведения о его биографии носят зачастую противоречивый и исторически не подтвержденный характер. Впервые об Эзопе упоминает Геродот. По его версии, Эзоп служил рабом, а его господином был некто Иадмон с острова Самос, который позднее даровал ему свободу. Жил он, когда правил египетский царь Амасис, т.е. в 570-526 гг. до н. э. Его убили дельфийцы, за что потомки Иадмона получили впоследствии выкуп.Родиной Эзопа предание называет Фригию (Малая Азия). Согласно некоторым данным, Эзоп состоял при дворе царя Лидии Креза. Через столетия Гераклид Понтийский припишет Эзопу происхождение из Фракии, а в качестве его первого хозяина назовет некого Ксанфа. В то же время эта информация является собственными умозаключениями автора, сделанными на основе данных Геродота. В «Осах»Аристофана можно найти сведения об обстоятельствах его смерти, т.е. о ложном обвинении в воровстве имущества из храма в Дельфах и о якобы рассказанной Эзопом перед смертью басне «О жуке и орле». Еще через столетие высказывания персонажей в комедии будет восприниматься в качестве исторического факта. В конце IV в. комик Алексид, чьему перу принадлежала комедия «Эзоп», говорит о его причастности к семи мудрецам, отношениях с царем Крезом. У Лисиппа, жившего в то же время, Эзоп уже возглавляет эту славную когорту.Основная фабула биографии Эзопа возникла к концу IV в до н. э. и нашла воплощение сразу в нескольких редакциях «Жизнеописания Эзопа», написанного на народном языке. Если ранние авторы ничего не говорили об особенностях внешности баснописца, то в «Жизнеописании» Эзоп фигурирует как горбатый уродец, но вместе с тем остроумец и большой мудрец, которому ничего не стоит обвести вокруг пальца хозяина и представителей высшего сословия. О баснях Эзопа в этой версии даже не упоминается.Если в древнем мире никто не ставил под сомнение историчность личности баснописца, то в ХVI в. Лютер впервые открыл в данном вопросе дискуссию. Ряд исследователей в XVIII и XIX вв. говорили о легендарности и мифичности образа; в веке XX мнения разделились; некоторые авторы утверждали, что исторический прототип Эзопа вполне мог существовать.Как бы там ни было, Эзоп считается автором более четырех сотен басен, изложенных прозой. Скорее всего, на протяжении долгого времени они передавались в устном виде. В IV-III вв. до н. э. было составлено 10 книг басен Деметрием Фалеским, однако после IX в. н. э. этот свод был утрачен. Впоследствии басни Эзопа были переложены другими авторами на латынь (Федр, Флавий Авиан); осталось в истории имя Бабрия, который, заимствуя сюжеты у Эзопа, изложил их по-гречески в стихотворной форме. Эзоповские басни, главными персонажами которых в подавляющем большинстве случаев являлись животные, стали богатейшим источником для заимствования сюжетов баснописцами последующих времен. В частности, они служили источниками вдохновения для Ж. Лафонтена, Г. Лессинга, И.А. Крылова.