Сочинение на тему идеальное свидание
Обществознание
Сочинение на тему идеальное свидание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое идеальное свидание мужчины и женщины это настолько духовная гармония должна быть между двумя людьми.Мужчина должен особенное внимание уделять женщине чтобы она таяла в его обьятиях.
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