5-6 предложений на тему этикет за столом в какой нибудь стране на казахском языке п??жалуйста помогите
Қазақ тiлi
5-6 предложений на тему этикет за столом в какой нибудь стране на казахском языке п??жалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столдын алдында жамн соз айтуга болмайды.слодын устынде барен сурауга болмайды.улкендерге орын беру керек. столдын устнде сыпайы болып сойлей керек
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