5-6 предложений на тему этикет за столом в какой нибудь стране на казахском языке п??жалуйста помогите

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5-6 предложений на тему этикет за столом в какой нибудь стране на казахском языке п??жалуйста помогите

Автор: Гость