5-6 предложений на тему этикет за столом в какой нибудь стране на казахском языке п??жалуйста помогите

Қазақ тiлi
5-6 предложений на тему этикет за столом в какой нибудь стране на казахском языке п??жалуйста помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столдын алдында жамн соз айтуга болмайды.слодын устынде барен сурауга болмайды.улкендерге орын беру керек. столдын устнде сыпайы болып сойлей керек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу качок проволки 94м разрезали на 3 части так что длина первой част?? 19м а длина 2 части на 5м больше чем длина третьей части найд...
Ответить
Математика
Помоните 413 номер спасибо
Ответить
Окружающий мир
Для чего нужны разные времена года?
Ответить
Русский язык
Нужно найти слова ошибки в строчках:Я в детстве не раз ушибался-И йога в бутылке боялся. Лег петух поспать немножко-шпорами закрыл окошко. Хватает ...
Ответить
Физика
Помогите, пожалуйста! Напряжение между облаками во время грозы 10000 кВ. Сколько эл??ктронов проходит между облаками, если при этом выполняется р...
Ответить