Баянаул сочиение срочно

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Баянаульские горы-это жемчужина Казахстана, находятся среди степей на юго-западе Павлодарской области. Это селение возникло как казачья станица в 1826 г. Предание гласит, что его название связано с казахской легендой о Козы-Корпеш и Баян-Слу Поселок расположен на южном склоне Баянаульских гор, около озера Сабындыкуль, в живописной долине, богатой лугами и березой, кустарником и сосновым лесом Горный, насыщенный смолистым запахом сосны воздух, живописные окрестности способствовали превращению Баянаула в советское время в здравницу, где расположены пионерские лагеря, санаторий, дома отдыха и туристская база Есть в поселке теперь и промышленность. В Баянаульских горах природа, словно волшебный ваятель, придала скалам причудливые формы, такие как, например, Скала «Голова Бабы-Яги».Или на высокой скале есть огромный камень, по своей форме напоминающий голову лошади. Отсюда и его название «Конская голова». Среди достопримечательностей Баянаульских гор выделяются озера. Одно из них — Джасыбай. Оно расположено к северо-западу от Баян-аула, поблескивая в рамке гор и лесов. У северного берега озера и на прибрежной поляне расположились пионерские лагеря, а на противоположной стороне водоема возвышается одинокая скала. Это гора «Булка», называемая так потому, что солнце, ветер и вода, отполировав и сгладив неровные глыбы камней, придали ей форму булки. С «Булки» открывается изумительная панорама Баянаульских гор. Спустившись с «Булки», тропинка тянется к дому отдыха комбината «Майкаинзолото». Некогда в этом месте собрался совет батыров Джасыбая. Для каждого из них здесь была поставлена юрта, и тут же, между скал, находились салыки — тайники, где казахи прятали оружие и даже коней. От дома отдыха на запад звонкоголосый ручей ведет к урочищу Джембак. Там находится знаменитая пещера Аулие-Тас, что в переводе с казахского означает «святой камень». Она представляет из себя длинную, пещеру, у западной стены которой лежит большой, с углублением в середине камень. В нем постоянно скапливается стекающая со стен и потолка пещеры холодная, прозрачная вода, отличающаяся, по мнению киргизов, очень целебными свойствами. Посещающие пещеру киргизы пьют эту воду, обмывают ею больные части своего тела и употребляют для установленных у магометан омовений. Народ съезжается к Аулие-Тас временами очень много; особенно много бывает женщин, так как святая вода пещеры уничтожает, по мнению тех же киргизов, бесплодие женщин». В старину люди, приходя в пещеру, клали монеты, как бы платя за вход в святыню. И по сей день в трещинах и грунте попадаются старинные монеты, оставленные паломниками. Далее дорога пролегает к живописному озеру Торайгыр. Красота окружающего его пейзажа, причудливые скалистые берега поразят самого требовательного художника и любителя природы. В Торайгыр впадает большой родник, бьющий из высокой горы прохладной струей. Название озера связано с именем известного казахского поэта Султана Махмуда Торайгырова. Согласно преданию, его отец Торайгыр остановился у этога водоема, раскинул юрту и здесь родился поэт, ставший впоследствии певцом родного края и всего Казахстана. Еще одна достопримечательность этих мест — пещера Тас-Кура (каменный двор), она также называется Аулие-Тау (святая гора). Ее дно покрыто пылью, завалено кусками гранита, а стены постоянно сырые от конденсирующихся на них паров, дождевой воды, попадающей сюда через трещины. В гроте, расположенном около утеса «Конская голова», на потолке обнаружены писаницы, древние наскальные рисунки, выполненные красной охрой. В последние годы эти места посещают многочисленные туристы и краеведы.