Помогите пожалуйста решить задание.а)х-3/6=7/9;б)х+7/3=2х+3/5;в)2х-3/5=9/10;г)х+3/2=3х-2/7.
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задание.а)х-3/6=7/9;б)х+7/3=2х+3/5;в)2х-3/5=9/10;г)х+3/2=3х-2/7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)х-3/6=7/9 х=7/9-3/6 умножаем знаменатель каждой дроби на дополнительный множитель 7/9*2 и 3/6*3 14/18 и 9/18 х=14/18-9/18 х=5/18 Ответ:х=5/8 б)х+7/3=2х здесь действует правило перенос слагаемого из одной части в другую с противоположным знаком. 7/3=2х-х 7/3=1х х=7/3 Ответ:х=7/3
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