Прочитай текст. Выбери заглавие, которое больше подходит к этому тексту :"В горах ","Весна в горах ","Навстречу солнцу ". Хорошо весной в горах. На зеленых склонах цветут цветы. Птицы поют. Каждый цветок цветок раскрывается нав...

Русский язык

Прочитай текст. Выбери заглавие, которое больше подходит к этому тексту :"В горах ","Весна в горах ","Навстречу солнцу ". Хорошо весной в горах. На зеленых склонах цветут цветы. Птицы поют. Каждый цветок цветок раскрывается навстречу солнцу. Каждая птица поет, подняв к солнцу раскрытый клювик! Хорошо! Запиши заглавие. Спиши текст. Раздели слова на слоги и для переноса :навстречу, каждая.

Автор: Гость