Прочитай текст. Выбери заглавие, которое больше подходит к этому тексту :"В горах ","Весна в горах ","Навстречу солнцу ". Хорошо весной в горах. На зеленых склонах цветут цветы. Птицы поют. Каждый цветок цветок раскрывается нав...

Русский язык
Прочитай текст. Выбери заглавие, которое больше подходит к этому тексту :"В горах ","Весна в горах ","Навстречу солнцу ". Хорошо весной в горах. На зеленых склонах цветут цветы. Птицы поют. Каждый цветок цветок раскрывается навстречу солнцу. Каждая птица поет, подняв к солнцу раскрытый клювик! Хорошо! Запиши заглавие. Спиши текст. Раздели слова на слоги и для переноса :навстречу, каждая.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навстречу солнцу. навстре-чу,каж-дая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Баянаул сочиение срочно
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задание.а)х-3/6=7/9;б)х+7/3=2х+3/5;в)2х-3/5=9/10;г)х+3/2=3х-2/7.
Ответить
Қазақ тiлi
Көзге 10 ауыспалы мағына құрау
Ответить
Русский язык
10-11 предложений про рысь
Ответить
Геометрия
Прямые АD и ВС пересекаются в точке О. внутри угла АОВ взята точка М , а внутри угла COD -точка К. АОВ=80 , МОВ=30 .KOD=40 а)Найдите углы АОМ и СОК...
Ответить