520+(350÷5-х)=520помоги
Математика
520+(350÷5-х)=520помоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
520+(350:5-х)=520 520+(70-х)=520 70-х=520-520 70-х=0 х=70-0 х=70
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