I went to a kindergarden when I was a child . поставьте вопрос к предложению начиная со слов When..?

Английский язык
I went to a kindergarden when I was a child . поставьте вопрос к предложению начиная со слов When..?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When did you went to a kindergarden?
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