I went to a kindergarden when I was a child . поставьте вопрос к предложению начиная со слов When..?
Английский язык
I went to a kindergarden when I was a child . поставьте вопрос к предложению начиная со слов When..?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
When did you went to a kindergarden?
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